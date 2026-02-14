A pocas horas de que se dispute una nueva edición del Clásico Nacional, David Faitelson volvió a colocarse en el centro de la conversación. Y es que e analista de TUDN tomó postura en favor del América y de Televisa, en medio del debate por el presunto trato preferencial hacia el conjunto de las Águilas.

Sin embargo, su intervención no se quedó ahí, ya que aprovechó para cuestionar una dinámica que actualmente se observa en las transmisiones del Club Deportivo Guadalajara, lo que rápidamente encendió la polémica previo al duelo más esperado de la Liga MX.

Mediante sus plataformas digitales, David Faitelson difundió un comentario surgido tras una conversación con el exfutbolista Ramón Ramírez. En ese intercambio se puso sobre la mesa el debate sobre el trato que reciben ambos clubes, planteando si la diferencia en la narrativa tiene que ver con que el América cuenta con el respaldo mediático de Televisa.

El eje de los señalamientos de David Faitelson se centró en el rol que tiene personal directivo del conjunto tapatío durante las transmisiones de sus encuentros.

“Lo que sí no veo, todavía, es al jefe de comunicaciones del América encabezando la transmisión televisiva del Canal 2”, dijo David Faitelson.

David Faitelson habló sobre el Clásico Nacional.

¿A qué es lo que se refiere David Faitelson?

De esta manera, el analista apuntó directamente a Fernando Giaccardi, responsable del área de comunicación de Chivas, cuya presencia es habitual en las transmisiones de los encuentros del Rebaño Sagrado como local dentro de la plataforma.