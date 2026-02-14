El Clásico Nacional que se jugará la noche de este sábado entre Chivas y el América es, sin duda, el partido más esperado de la Jornada 6 y uno de los duelos más atractivos de todo el torneo. Ambos equipos llegan con realidades muy distintas, pero con el mismo objetivo: llevarse los tres puntos para impulsar su confianza y marcar el rumbo del Clausura 2026.

En Chivas, el gran objetivo, además claro de vencer al máximo rival, es llegar a seis triunfos consecutivos en el inicio del torneo. Por ello, Gabriel Milito convocó a prácticamente todos los mejores jugadores disponibles para esta noche, con la excepción de un futbolista que muchos aficionados querían ver en acción, aunque fuera por unos minutos.

Chivas tiene nuevo refuerzo con Jonny Pérez.

Se trata de Jonathan Pérez, el último refuerzo del Guadalajara para el Clausura 2026. El extremo llega procedente del Nashville SC de la MLS y, a pesar de venir en buena condición física tras realizar pretemporada con su ahora exequipo y de ya estar registrado ante la Liga MX, no aparece en la convocatoria oficial publicada por Chivas, por lo que todo indica que su debut tendrá que esperar.

Considerando que la llegada de Jonny fue directamente al Primer Equipo y no al Tapatío, está claro que el plan del club es que tenga participación en el Clausura 2026. Sin embargo, todo apunta a que Gabriel Milito prefiere llevarlo con calma y trabajar con él algunos días más antes de darle sus primeros minutos en el torneo, priorizando su adaptación al sistema del equipo.

Jonathan Pérez podría tomar la titularidad en Chivas en la Liguilla del Clausura 2026

En Chivas no hay prisa por debutar a Jonathan Pérez si se considera que el equipo es el que mejor ha funcionado en la Liga MX en lo que va del torneo. Sin embargo, también es un hecho que para la Liguilla deberá estar en su mejor nivel, pues lo más probable es que Roberto Alvarado sea convocado por Javier Aguirre, por lo que Jonny podría perfilarse como titular en la Fiesta Grande del fútbol mexicano.