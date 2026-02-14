Chivas confirmó la mañana de este sábado que Luis Romo sufrió una lesión muscular en el partido ante Mazatlán y quedó descartado para el Clásico Nacional contra el América. La baja del capitán rojiblanco obliga a Gabriel Milito a mover su esquema, y será Diego Campillo quien tome su lugar en la línea defensiva para uno de los partidos más importantes del torneo.

Diego Campillo volverá a la titularidad.

La ausencia de Romo es un golpe importante para el esquema del entrenador argentino, pero Campillo conoce perfectamente la posición de líbero, rol que ya desempeñó tanto en el Tapatío como en FC Juárez. Si bien sus características no son idénticas a las del capitán, el canterano rojiblanco tiene experiencia en esa función y entiende las exigencias tácticas del puesto.

De acuerdo con una comparación basada en datos de StatsBomb, Campillo ofrece algunas ventajas claras con respecto a Romo: tiene un mayor porcentaje de acierto en sus pases, defiende mejor en situaciones de regate y comete menos errores defensivos. Estas virtudes podrían ayudar a Chivas a mantener estabilidad en la salida de balón y solidez en duelos individuales ante el ataque del América.

Diego Campillo y Luis Romo tienen perfiles muy similares.

Por otro lado, Luis Romo destaca en la recuperación mediante presión e intercepciones, además de registrar un número ligeramente superior de progresiones con balón. En cuanto a similitudes, ambos se encuentran entre los centrales que mejor hacen progresar el balón al último tercio del campo y también destacan en presiones en campo rival, un rasgo clave en el modelo de juego de Gabriel Milito, por lo que no habrá problema en ese aspecto.

José Castillo sí estará en el Clásico Nacional, a pesar de haberse lesionado ante Mazatlán

A pesar de haber salido con molestias en el partido anterior, José Castillo sí fue incluido en la convocatoria oficial para el Clásico Nacional. De esta forma, la línea de tres característica de Milito estaría conformada por Castillo, Diego Campillo y Daniel Aguirre, una defensa joven pero con talento y buen pie para iniciar el juego desde atrás en una noche que puede marcar el rumbo del torneo para el Rebaño Sagrado.