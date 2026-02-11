Hugo Camberos es considerado uno de los jugadores más prometedores de Chivas, pero bajo el mando de Gabriel Milito sus oportunidades en la cancha han sido mínimas. Esta situación ha generado dudas entre la afición rojiblanca, que se pregunta cuándo volverá a ser tomado en cuenta por el estratega argentino, especialmente en un torneo donde el Rebaño Sagrado ha mostrado un nivel muy alto.

Ahora, una publicación de la cuenta oficial de Chivas ilusionó a un sector de la afición que quiere ver al joven atacante en acción. En el carrusel de fotos compartido por el club se observa a varios jugadores entrenando con intensidad de cara al Clásico Nacional, entre ellos Camberos, lo que provocó una ola de reacciones por parte de los seguidores rojiblancos en redes sociales.

En los comentarios, varios aficionados le pidieron e incluso le exigieron a Gabriel Milito darle más minutos al canterano, especialmente considerando que solo ha disputado 10 minutos en todo el Clausura 2026. Este dato ha reforzado la idea de que existe una decisión táctica que, pese a la confianza del técnico en los jóvenes, ha mantenido a Camberos fuera de los planes principales.

Incluso, la llegada de Jonathan Pérez ha sido vista por algunos seguidores como un obstáculo adicional para que el canterano rojiblanco tenga participación. Por ello, hay cierta resignación entre la afición, que teme que Camberos pase el resto del Clausura 2026 en la banca, con apariciones mínimas, tal como ha ocurrido hasta ahora.

Hugo Camberos brilló en el Mundial Sub-20 con la Selección Mexicana y la afición quiere verlo

Una de las razones por las que Hugo Camberos tuvo poca actividad en el Apertura 2025 fue su participación constante con la Selección Mexicana Sub-20, compromisos que culminaron con el Mundial de la categoría. En ese torneo, la afición volvió a destacar el talento del canterano rojiblanco, lo que ha generado aún más dudas sobre por qué no ha podido consolidarse bajo el mando de Gabriel Milito en Chivas.