Hugo Camberos está viviendo uno de los mejores momentos de su joven carrera gracias al Mundial Sub-20. El atacante de Chivas fue figura en el triunfo 4-1 de la Selección Mexicana ante Chile, marcando un doblete que lo colocó como uno de los jugadores más destacados de los octavos de final de la competencia. Su velocidad, desequilibrio y confianza frente al arco están llamando la atención no solo en México, sino también en el extranjero.

Sin embargo, sus actuaciones con el Tri también han reavivado la polémica sobre su falta de minutos en Chivas. Durante el Apertura 2025, Camberos apenas ha disputado 109 minutos en cinco partidos, ninguno como titular. Ante eso, comenzaron a circular versiones que apuntan a que la directiva habría decidido “congelarlo” hasta que firme su renovación, algo que generó molestia entre la afición rojiblanca, que exige verlo con más regularidad en el equipo de Gabriel Milito.

Muy poca actividad para Hugo Camberos en el Apertura 2025.

Lo cierto es que Camberos ha pasado gran parte de los últimos meses concentrado con la Selección Mexicana, lo que ha hecho que su disponibilidad con Chivas sea limitada. Del 4 al 15 de junio participó en el torneo Maurice Revello, y desde el 20 de septiembre ha jugado en los partidos de preparación rumbo al Mundial de Chile, además de estar presente en los periodos de concentración y viajes. Todo esto explicaría su baja cantidad de minutos en la Liga MX, al menos por ahora.

Con la participación de México acercándose a su final, todo apunta a que Hugo Camberos podrá concentrarse de lleno en Chivas. Si mantiene el nivel mostrado en el Mundial, es muy probable que Gabriel Milito le abra espacio en el once rojiblanco para el cierre del Apertura 2025, sobre todo considerando la exigencia de partidos que viene para el Rebaño.

Lo que muchos no saben: Hugo Camberos ya llegó a un acuerdo con Chivas para por salir a Europa

Además, el tema contractual ya habría quedado resuelto. Su representante, Matías Bunge, confirmó hace semanas que Camberos firmó una extensión de año y medio, con vínculo hasta 2027 y una cláusula que le permitiría salir a Europa por cinco millones de dólares. Así que todo indica que su futuro inmediato seguirá siendo rojiblanco… pero con la mira puesta en el Viejo Continente.