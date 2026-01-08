Chivas se prepara para su debut en el Clausura 2026 cuando enfrente a Pachuca en la jornada uno en el Estadio Akron. De cara al cruce contra los Tuzos el rebaño sagrado llevó adelante una pretemporada con tres amistosos de los cuales ganó y perdió el restante desde el punto penal.

Para esta preparación Gabriel Milito decidió llevar a 30 jugadores, entre los que se destacó la presencia de ocho canteranos. Por esta razón repasamos la lista de cuatro futbolistas que se quedarían en el primer equipo tras haber tenido mayor cantidad de minutos a lo largo de los partidos que jugó en las últimas dos semanas.

Sebastián Liceaga

Sebastián Liceaga fue portero de la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20. (Foto: IMAGO7)

Todo indica que la portería de Chivas será de Raúl Rangel en el Clausura 2026 hasta la Liguilla debido a que será citado por Javier Aguirre para prepararse con la Selección Mexicana para el Mundial 2026. De esta manera, Óscar Whalley sería tenido en cuenta para disputar la Fiesta Grande, mientras que Sebastián Liceaga sería su suplente.

Ángel Chávez

Ángel Chávez llegó desde Necaxa por Raúl Martínez. (Foto: IMAGO7)

Ángel Chávez llegó a Chivas para formar parte de Tapatío para el Clausura 2026, pero todo indica que será una de las altas para el siguiente torneo. Ante la necesidad de tener un defensa central de calidad el exjugador de Necaxa será tenido en cuenta ante la lesión de Gilberto Sepúlveda y la salida de Fernando Méndez.

Samir Inda

Samir Inda debutó con Chivas un golazo ante Necaxa. (Foto: IMAGO7)

En el mediocampo todo indica que Samir Inda se convertirá en una de las altas que tendrá Chivas desde las fuerzas básicas. El futbolista formado en Verde Valle dio a de qué hablar ante Necaxa en el Apertura 2025 y se destaca por como contención, tener buen salida y disparo de larga distancia.

Sergio Aguayo

Sergio Aguayo anotó en la pretemporada con Chivas. (Foto: IMAGO7)

En el ataque Chivas hoy cuenta con Armando González, Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín, pero peleando por un lugar se encuentra Sergio Aguayo. El exjugador de Pachuca fue el goleador de Tapatío en el Apertura 2025 y anotó dos goles frente a Irapuato y Leones Negros en la pretemporada.