Para la segunda parteGabriel Milito hizo varias modificaciones en su once para darle minutos a todos sus jugadores y entre esos cambios estuvo Samir Inda, quien rápidamente respondió a la confianza del argentino en el partido entre Irapuato vs. Chivas.

El mediocampista del Club Deportivo Guadalajara aprovechó el pase de Hugo Camberos dentro del área de “La Trinca” para poner el tercer tanto de la tarde con la pierna derecha y así hacer estallar el Estadio Sergio León Chávez.

Cabe mencionar que este es el segundo tanto de Samir Inda con el primer equipo del Rebaño Sagrado tras su debut el pasado 23 de septiembre en el encuentro ante Necaxa, correspondiente a la Fecha 10.

Samir Inda ya lleva dos goles con el primer equipo de Chivas

Su estreno fue con el pie derecho, pues esa noche hizo también el tercer gol del Club Deportivo Guadalajara y el primero como futbolista profesional, de manera que Samir Inda será uno de los jugadores a seguir en el Torneo Clausura 2026.