La violencia alrededor del Estadio Sergio León Chávez continuó tras la goleada del Club Deportivo Guadalajara a Irapuato, pues aficionados del equipo local agredieron al autobús de la barra del conjunto tapatío.

El medio El Sol de Irapuato compartió el momento exacto de la agresión a pesar de que el camión de los aficionados de Chivas estaba rodeado de elementos de seguridad.

En el video se puee observar a algunos inadaptados lanzado botellas de vidrio al autobús de la barra del Rebaño Sagrado, pero afortunadamente hasta ahora no se han reportado heridos.

Antes de iniciar las acciones en el Estadio Sergio León, seguidores de ambas escuadras se enfrentaron, arrojándose piedas y otros objetos, aunque todo quedó en eso, pues no hubo intercambio de golpes ya que no fue un cruce directo.

¿Cómo quedó el partido entre Irapuato y Chivas?

Chivas no tuvo rival en la cancha del Estadio Sergio León, pues los pupilos de Gabriel Milito golearon 0-4 al Irapuato, con goles de Roberto “Piojo” Alvarado, Richard Ledezma, Samir Inda y Sergio Aguayo, con una gran actuación de Ángel Sepúlveda, quien puso dos asistencias.