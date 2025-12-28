Durante la transmisión del partido amistoso entre Irapuato y Chivas, el periodista de ESPN, Jorge Pietrasanta, reveló el nuevo equipo de Teun Wilke ante la poca participación que tendría si se mantenía en el plantel rojiblanco tras la contratación de Ángel Sepúlveda, el regreso de Ricardo Marín y el gran momento de Armando “Hormiga” González.

De acuerdo con el comunicador, el atacante de 23 años de edad se marchará al Atlante de la Liga de Expasión MX, quien para el Torneo Apertura 2026 estará de regreso en la Primera Divisón del futbol mexicano.

Si bien Jorge Pietrasanta no reveló las condiciones del trato con los “Potros de Hierro”, hace unos días Jesús Bernal dio a conocer en sus plataformas que el escenario más probable que manejaría la directiva de Chivas es una salida a préstamo con opción a compra.

Cabe mencionar que en los próximos días el Club Deportivo Guadalajara estaría haciendo oficial la salida del delantero mexicano de 23 años de edad, quien dicho sea de paso también cuenta con la nacionalidad neerlandesa.

Teun Wilke sería nuevo jugador del Atlante.

¿Cuál es el valor de Teun Wilke en Chivas?

De acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt, el valor actual de Teun Wilke es de 1.5 millones de euros, equivalente a poco más de 31 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual, así que más o menos esto podría pedir Chivas por sus servicios.