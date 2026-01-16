Teun Wilke salió de Chivas en el actual mercado de invierno dejando sensaciones encontradas en el entorno rojiblanco. Mientras una parte de la afición consideraba que el delantero merecía más oportunidades con el primer equipo, otros celebraron que pudiera encontrar continuidad fuera del Guadalajara, especialmente al tratarse de una experiencia internacional en el futbol colombiano.

Afortunadamente para el atacante mexicano, todo indica que cayó en el lugar correcto. Su llegada al Fortaleza FC ha estado marcada por gestos que reflejan cercanía y cuidado por el jugador, iniciando con un recibimiento emotivo que rápidamente generó comentarios positivos tanto en Colombia como entre la afición de Chivas.

A través de sus redes sociales, Fortaleza FC compartió un video especial mostrando la llegada de Wilke no solo al club, sino a Colombia. En el material, el equipo destaca que se trata del primer futbolista mexicano en la historia del club, además de acompañarlo por las calles de Bogotá a distintos sitios con temática mexicana, buscando que la adaptación sea lo más sencilla posible.

En el mismo video, Teun Wilke aprovechó para presumir la cultura y la gastronomía mexicana, compartiendo datos curiosos sobre distintos platillos, en especial los tacos. Como detalle final que tocó fibras rojiblancas, uno de los restaurantes mostró con orgullo un jersey de Chivas, regalando un último guiño al Rebaño Sagrado antes de que el delantero inicie formalmente su aventura con el Fortaleza.

Teun Wilke podría volver en un año como un jugador mucho más experimentado

Es importante recordar que Teun Wilke sigue perteneciendo a Chivas, ya que su salida se dio en calidad de préstamo por un año. Por lo tanto, a finales de 2026 su futuro estará abierto y dependerá de su rendimiento en Colombia. El delantero podrá decidir si continuar con el Fortaleza ya como jugador definitivo del club o regresar al Guadalajara para pelear un lugar con más minutos y experiencia, algo que podría cambiar por completo su panorama profesional.