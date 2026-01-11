Previo al debut de Chivas en el Torneo Clausura 2026 ante los Tuzos del Pachuca, el equipo de Guadalajara se despidió de Teun Wilke, futbolista que no entró en planes de Gabriel Milito, de modo que continuará su carrera en el futbol Sudamérica.

El atacante mexicano fue cedido al Fortaleza de Colombia a préstamo por un año con opción a compra, lo que le permitirá consolidarse en este deporte ya que no iba a tener minutos con Chivas en el Torneo Clausura 2026.

Si bien, antes de la llegada del argentino al banquillo del Rebaño Sagrado, el futbolista no había sido considerado, su situación para nada cambió con la contratación del argentino, así que tras su salida envió un mensaje de despedida a la afición rojiblanca.

“Queridos chivahermanos: Quiero empezar por agradecerles el apoyo de estos años. Siento como si fuera ayer cuando se me presentó la oportunidad de llegar a Tapatío. Sabía que sería un camino largo y de mucho trabajo, pero desde antes de aterrizar en Guadalajara ya me visualizaba jugando con el primer equipo, metiendo goles en el estadio y escuchándolos a todos ustedes gritar mis goles.

El inicio no fue fácil y mis ansias por demostrarles a todos de lo que estaba hecho no me dejaban tranquilo. Después, poco a poco todo empezó a hacer click, se juntó un grupo de jóvenes mexicanos talentosos y hambrientos, y la magia llegó.

Tuve un semestre que nunca olvidaré. Éramos un equipo muy unido, y las victorias y los goles llegaron. En ese mismo semestre tuve el privilegio de debutar con el primer equipo y, en Tapatío, conseguimos la meta que nos habíamos planteado: fuimos campeones en el Akron.

Teun Wilke se despidió de Chivas.

Me tocó escucharlos gritar mis goles en la semifinal y en las dos finales, momentos que nunca olvidaré. Después tuve el privilegio de estar en el primer equipo durante un año, compartiendo el día a día con grandísimos jugadores. Y, a pesar de no haber tenido los minutos que hubiera querido, cada minuto que estuve en la cancha di mi 1000%, y cada gol o asistencia con la playera de Chivas lo gocé como no se imaginan.

Hoy me toca buscar continuidad y protagonismo en otro lado, incluso en otro país. Esta decisión la tomé por mis ganas de mejorar, de seguir creciendo y de ser cada día un mejor futbolista, y estoy convencido de que así será. Espero que todos ustedes me sigan acompañando en este proceso, me apoyen y me vean triunfar.

Aunque ya no seré parte del plantel, les quiero pedir que sigan apoyando, que sigan llenando el estadio y que sigan siendo la mejor afición de México. Hay un grupo muy talentoso y con mucha hambre de triunfar, y su apoyo es importantísimo para conseguir la meta que todos los chivahermanos queremos.

Por mi parte, nunca se sabe qué puede pasar en la vida y menos en el fútbol, pero lo que sí sé es que siempre me consideraré parte de la increíble familia que hacemos los chivahermanos. Muchas, muchas gracias por todo. Su amigo, Teun Wilke”, escribió en sus sitios oficiales.

El paso de Teun Wilke en Chivas

Cabe mencionar que Teun Wilke llegó al Club Deportivo Guadalajara en el 2023 para sumarse principalmente al Tapatío de la Liga de Expasión MX y destacó por su olfato goleador, respaldado por 14 tantos en 38 compromisos en categorías inferiores. Mientras tanto, con el primer equipo no logró consolidarse ya que en 15 encuentros apenas hizo una diana.