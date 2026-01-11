El Club Deportivo Guadalajara arrancó el Torneo Clausura 2026 con el pie derecho tras vencer en la Fecha 1 a los Tuzos del Pachuca en la cancha del Estadio Akron, con goles deArmando “Hormiga” González y Daniel Aguirre.

Si bien, “Hormiga” González y Daniel Aguirre fueron los autores del encuentro, otra de las grandes figuras de Chivas en dicho compromiso fue Brian Gutiérrez, quien fue clave en la generación del juego del cuadro de Gabriel Milito.

El refuerzo del Rebaño Sagrado para esta campaña coronó su participación con una asistencia, la cual fue con la que Armando “Hormiga” González marcó su primera diana en el certamen, por lo que el mediocampista recibió elogios de la leyenda del periodismo mexicano: José Ramón Fernández.

“Chivas ganó y jugó bien. Brian Gutiérrez es una magnífica contratación; juega bien y es un futbolista inteligente. 2-0 frente al Pachuca”, escribió en X el reconocido comunicador.

Cabe mencionar que el futbol de Brian Gutiérrez llamó la atención de varios especialistas, de modo que consideran un gran acierto de la dirigencia del Club Deportivo Guadalajara, quien supo negociar bien con el Chicago Fire, equipo de la Major League Soccer (MLS).

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas en el Clausura 2026?

El Club Deportivo Guadalajara regresa a la actividad este martes 13 de enero ante Bravos de Júárez. Dicho encuentro se disputará en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por TV Azteca, Fox Sports, Canal 7, Fox One y Tubi.