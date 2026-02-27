El exdelantero y referente de la Selección Mexixana, Luis Hernández, expresó su confianza en que Armando González pueda integrarse al proceso de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026, con la ilusión de que el atacante de Chivas se consolide como una de las revelaciones del equipo nacional.

El exgoleador señaló que el futbolista del Club Deportivo Guadalajara cuenta con el perfil necesario para pelear por un sitio en la convocatoria definitiva que el “Vasco” dará a conocer.

“Ojalá y nos dé la sorpresa a todos. No tengo noción de que un chico tenga esa oportunidad y ojalá que brille. Que brille en el mejor escenario que es un Mundial de fútbol”, mencionó en entrevista con Claro Sports.

Armando “Hormiga” González se ha perfilado como una opción concreta para reforzar el frente ofensivo del TRI rumbo a la Copa del Mundo, y es que su olfato goleador y regularidad en el rendimiento lo han puesto en el radar para competir por un lugar en la lista definitiva.

Armando González pasa por un gran momento futbolístico.

¿Cuántos goles lleva Armando González en el Torneo Clausura 2026?

A falta de medirse a los Diablos Rojos del Toluca, Armando “Hormiga” González se encuentra en la segunda posición de la tabla de goleo con cinco goles, solo por debajo de Joan Pedro, elemento del Atlético de San Luis, quien tiene siete tantos en estos mometos.