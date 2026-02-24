El Club Deportivo Guadalajara encara la Jornada 8 del Torneo Clausura 2026 con la necesidad de reaccionar, luego de la derrota sufrida ante Cruz Azul, resultado que puso fin a una racha perfecta de seis triunfos consecutivos.

Ahora, el equipo de Gabriel Milito buscará reencontrarse con el triunfo frente a los Diablos del Toluca, un rival que llega en gran momento y será en la cancha del Estadio Nemesio Diez.

La rivalidad entre estas dos escuadras cuenta con un largo recorrido en el futbol mexicano, marcada incluso por una Final disputada hace ya casi dos décadas, por ello hacemos un repaso de las cinco visitas más recientes del Rebaño Sagrado al Estadio Nemesio Diez.

De los cinco compromisos en territorio mexiquense, el Club Deportivo Guadalajara registra cuatro empates y un descalabro, la cual fue el 15 de febrero de 2025, cuando perdieron 2-1 con un autogol de Hugo Camberos en el final del encuentro.

Chivas visita al Toluca este sábado en el Nemesio Diez.

¿Cuándo es el partido entre Toluca y Chivas?

El partido entre los Diablo Rojos del Toluca y Chivas, correspondientes a la Jornada 8 del Torneo Clausura 2026, se llevará a cabo este sábado 28 de febrero en la cancha del Estadio Nemesio Diez, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México.