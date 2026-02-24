¿Malas noticias para Raúl Rangel? Este martes, previo a enfrentar a Islandia, Javier Aguirre, técnico de la Selección Mexicana, dejó en claro en rueda de prensa que Guillermo Ochoa sigue siendo opción para la Copa del Mundo de 2026.

El entrenador del TRI reconoció la experiencia del actual portero del AEL Limassol FC de la Primera División de Chipre, por ello es que sigue con las puertas abiertas del combinado nacional.

“Guillermo Ochoa es mexicano, está jugando y es elegible“, comentó el “Vasco”, resaltando la amplia competencia en la portería: “al igual que Acevedo, Sánchez, Tapia, Padilla, Malagón, Tala o Rangel. Estoy muy tranquilo en la portería porque tengo una baraja bastante amplia”.

Cabe mencionar que con esto, el guardameta del Club Deportivo Guadalajara no tendría su titularidad segura en la Copa del Mundo a pesar del gran momento futbolístico que vive, pues Javier Aguirre se inclinaría por la experiencia de Memo Ochoa así como lo hizo en Sudáfrica 2010 con Óscar Pérez.

Raúl Rangel no tiene la titularidad segura con el TRI

¿Cuándo es el partido entre México e Islandia?

El partido de preparación de la Selección Mexicana contra Islandia está programado para disputarse el miércoles 25 de febrero de 2026, en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro del país, en la cancha del Estadio Corregidora.