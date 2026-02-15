Tras la victoria del Club Deportivo Guadalajara en el Clásico Nacional ante América, el portero rojiblanco Raúl Rangel compartió sus sensaciones luego de un partido exigente, en el que el Rebaño supo sostenerse, manejar los tiempos y terminar celebrando ante el acérrimo rival.

El guardameta rojiblanco remarcó el trabajo colectivo como uno de los factores determinantes del triunfo. “Muy contento. Es lo que el equipo viene trabajando, el buscar trabajar los partidos, el aguantar a los rivales. Sabíamos que era un rival muy difícil por el tipo de partido que es, y al final nos quedamos con esa sensación de dominio, de saber manejar el partido. Yo creo que eso fue lo que nos dio esta noche la victoria”, expresó a Chivas TV.

Rangel también reconoció el significado especial que tiene imponerse en un clásico, no solo por los puntos sino por lo emocional. “Desde luego, sabemos que es el partido que todos sueñan jugar y desde luego ganar. Gracias a Dios se nos dio esta noche la victoria y vamos a seguir adelante”, añadió.

Consultado por su presente, con portería a cero y su constante aparición en las convocatorias de la Selección Mexicana, el arquero fue cauto y dejó en claro que su enfoque está puesto en el día a día. “Debo seguir trabajando. Ahorita estoy concentrado en Chivas, ya después veré Selección. Voy paso a paso”, señaló.

Tala Rangel le apunta a Cruz Azul

Finalmente, el guardameta adelantó que el plantel ya comienza a cambiar el chip para lo que viene en el calendario. “Hoy lo más importante es disfrutar y mañana ya pensar en Cruz Azul”, cerró reflejando la mentalidad de un equipo que no se conforma y quiere sostener su gran momento en el Clausura 2026.