El gol de Armando González ante el Club América no solo volvió a confirmar su idilio con el Clásico Nacional, sino que dejó una imagen cargada de simbolismo. Tras convertir el tanto del triunfo de Chivas, la Hormiga celebró con el recordado baile del robot, un gesto que inmediatamente remitió a Erick Torres y a una etapa muy recordada por la afición rojiblanca.

Lejos de ser una ocurrencia, el festejo tuvo un claro destinatario. Armando González ha manifestado en distintas oportunidades que el Cubo fue uno de los delanteros que más lo marcó cuando era niño, por lo que eligió rendirle homenaje en el escenario más grande y frente al rival de siempre.

El paralelismo es todavía más fuerte si se recuerda que el propio Cubo Torres utilizó ese mismo festejo en un Clásico Nacional disputado en el Estadio Azteca, cuando logró marcarle al América como jugador de Chivas. Aquella celebración quedó grabada en la memoria colectiva y hoy encuentra continuidad en la nueva generación rojiblanca.

Luego del partido, el propio Cubo Torres reaccionó en redes sociales al gesto del canterano, compartiendo videos del festejo y escribiendo “Crack Hormigol”, en señal de agradecimiento. El Cubo, además, es recordado por haber sido pieza clave en uno de los momentos más delicados de Chivas, cuando con goles importantes ayudó al equipo a evitar el descenso.

¿Qué fue del Cubo Torres tras salir de Chivas?

Una vez se alejó del Guadalajara, el Cubo Torres comenzó con un maratónico paso por diferentes clubes: desde Cruz Azul, Pumas y Tijuana en la Liga MX, hasta Houston Dinamo, Atlanta United, Orange County y LV Lights. Más tarde apuntó al futbol de Costa Rica, con pasos por Guanacasteca, Herediano, Sporting FC y recientemente a sus 32 años recaló en Municipal Liberia.