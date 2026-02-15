Chivas logró quedarse con una importante victoria luego de haber superado por 1-0 a América por la jornada 6 del Clausura 2026. Lo que la transmisión no mostró fue cómo se enojó Henry Martín con su compañeros luego de no haber sido anulado por Diego Campillo.

No hay dudas de que el Guadalajara jugó un gran encuentro y que fecha a fecha va aceitando mejor su estilo de juego. A pesar de la ausencia de Luis Romo, el Rebaño Sagrado volvió a imponer condiciones y dejó claro que está para pelear por el campeonato.

Diego Campillo se encargó de suplantar al capitán del Guadalajara y dio garantías con su salida, mientras que a Henry Martín lo anuló. El atacante azulcrema fue suplantado en el segundo tiempo y no saludó a André Jardine, quien siempre lo respaldó a pesar de que decaiga su nivel.

Henry Martín estalló contra sus compañeros. (Foto: IMAGO7)

Por otro lado, lo que la transmisión no mostró fue a los jugadores de Chivas festejando, mientras que Henry Martín estallaba con sus compañeros por el partido que realizaron. Según lo informado por Jesús Bernal, fue el propio capitán de América que los reunió a todos en el campo de juego del Estadio Akron y pidió que no esté el cuerpo técnico para mostrar su bronca. A su vez, José María Garrido confirmó que no paró de insultar a sus compañeros porque no le llegaba el balón.

André Jardine se rindió ante las Chivas de Gabriel Milito

En conferencia de prensa, el entrenador de América no le quitó mérito a la victoria de Chivas. “De entrada, hay que felicitar al rival, por más que sea nuestro mayor rival debemos reconocer que cuando el rival hace un gran partido y un gran inicio de torneo, están muy bien trabajados. Felicité a Milito antes del inicio del juego porque a su equipo se le ven las formas muy claras, consiguió encontrar el funcionamiento que quería desde el torneo pasado“, expresó el técnico brasileño.