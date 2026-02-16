El fin de semana Guadalajara estuvo de fiesta debido a que superó por 1-0 a América en una nueva edición del Clásico Nacional. Tras lo vivido en el Estadio Akron, Raúl Rangel troleó al conjunto azulcrema con una canción en redes sociales.

No hay dudas de que el equipo de Gabriel Milito le dio un verdadero baile al equipo de André Jardine, quien admitió que fueron ampliamente superados por el Guadalajara. Es más de no ser por los fallos de Armando González el marcador pudo haber finalizado con dos o tres goles más a favor del Rebaño Sagrado.

Toda la prensa anti-Chivas no para de rabiar de bronca porque no puede creer que un equipo de puro mexicano le haya dado una lección de futbol. De esta manera lo entienden los jugadores como Raúl Rangel, quien aprovechó a trolear al América con una canción de Twenty Ona Pilots llamada No Chances.

Raúl Rangel dejó mensaje para América. (Foto: IMAGO7)

“Clásico es Clásico. Orden, carácter y compromiso para quedarnos con el resultado en el Akron. Orgulloso del equipo”, expresó el Tala en su cuenta de instagram, publicación que fue celebrada por los aficionados.

¿A qué hora se juega Cruz Azul vs. Chivas por el Clausura 2026?

El próximo sábado 21 de febrero Chivas enfrentará a Cruz Azul por la jornada siete del Clausura 2026 de la Liga MX a las 21:00 del Centro de México. El partido se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por televisión abierta en el Canal 2 y en TUDN.