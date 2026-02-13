Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, los jugadores con posibilidades de ser convocados deben enfocarse en dos cosas: rendir al máximo con su club y asegurar su lugar en la Selección. En Chivas esto no es la excepción, y uno de los casos más importantes es el de Raúl Rangel, quien se juega mucho más que tres puntos en el Clásico Nacional contra el América.

El Tala está inmerso en una competencia directa con Luis Ángel Malagón por la titularidad en la portería del Tri. En los últimos meses Rangel ha comenzado a ganar terreno con varias apariciones como titular, pero la batalla está lejos de terminar, por lo que necesita mantener un nivel alto para no perder la ventaja que ha conseguido.

Raúl Rangel apunta a ser titular en la Selección Mexicana.

En ese contexto, el Clásico Nacional de este sábado 14 de febrero representa una prueba directa ante su principal rival por el puesto. El duelo entre Chivas y América no solo es una vitrina mediática, también es una oportunidad perfecta para que Rangel demuestre que puede responder en partidos de máxima presión, algo que será clave para convencer a Javier Aguirre de cara al Mundial.

Además, la ventaja del arquero rojiblanco no se limita a sus atajadas. Su juego de pies lo ha convertido en una pieza fundamental en la salida del Guadalajara, funcionando prácticamente como un primer atacante con trazos largos y pases que rompen líneas hacia mediocampistas y extremos, una cualidad que el propio Aguirre valora mucho en sus porteros.

La Selección Mexicana volverá a jugar en febrero y Raúl Rangel podría ser titular

Conforme se acerque el Mundial, se espera que Javier Aguirre reduzca las rotaciones en su once inicial. Tras haber sido titular ante Panamá y Bolivia, todo apunta a que Raúl Rangel también arrancará contra Islandia el 25 de febrero, lo que sería una señal muy positiva para el arquero rojiblanco en su pelea por adueñarse de la portería de la Selección Mexicana.