Raúl Rangel se ha convertido en uno de los pilares de Chivas, no solo por su condición de titular indiscutible en la portería, sino por el altísimo nivel que lo tiene muy cerca de convertirse en el guardameta titular de la Selección Mexicana rumbo al Mundial. Este crecimiento sostenido hace inevitable que empiecen a aparecer oportunidades fuera del Guadalajara, un escenario que el propio futbolista ya contempla.

En entrevista para Fox Sports, el Tala fue muy claro respecto a su futuro y reconoció que jugar en Europa es un objetivo personal que piensa cumplir. Con total franqueza, Rangel dejó entrever que si llega una oferta para dar el salto, la tomará, aunque también confesó que le gustaría coronarse campeón con Chivas antes de partir.

Sobre este tema, Rangel declaró: “Creo que sí (me voy a ir a Europa), pero lo que sí quiero, y sé que voy a lograr, va a ser que tengo que ser campeón con Chivas”. El arquero explicó que su deseo es irse tranquilo, sabiendo que dejó huella en el club, aunque aceptó que el sueño europeo que tiene desde niño pesará si la oportunidad se presenta, incluso si el título llega después de su paso por el Viejo Continente.

Cabe recordar que Raúl Rangel ya estuvo muy cerca de ser campeón con Chivas en la Final de mayo de 2023, aunque en aquel momento no lo hizo como titular. Hoy, el panorama es distinto y el proyecto de Gabriel Milito luce cada vez más sólido y prometedor, lo que aumenta la ilusión de que ese campeonato pueda llegar pronto, beneficiando tanto al equipo como al futuro del propio Tala.

Raúl Rangel apunta para ser el titular de la Selección Mexicana en el Mundial

Además de su presente con Chivas, Raúl Rangel se perfila como el portero más completo del Tri, destacando por sus reflejos, el juego aéreo y, especialmente, su salida con los pies. Estas cualidades parecen haberlo colocado un paso adelante en la pelea por la titularidad, algo que Javier Aguirre dejó entrever al alinearlo de inicio en los dos partidos de la semana pasada frente a Panamá y Bolivia.