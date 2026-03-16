El gran momento que vive Armando “Hormiga” González con el Club Deportivo Guadalajara ha abierto el debate sobre si puede dar el salto a la Selección Mexicana como el próximo delantero titular de cara a la Copa del Mundo.

Las recientes actuaciones de la “Hormiga” González han llamado la atención no solo de la afición, sino también de diversos analistas, no obstante, para Christian Martinoli, el canterano de Chivas difícilmente tendrá un lugar en el once estelar del TRI mientras Raúl Jiménez continúe marcando goles y manteniendo un alto nivel en la Premier League.

“Yo hoy titular no creo, porque mientras siga estando jugando y presente en la Premier League Raúl Jiménez y mojando en un buen presente, no; aparte, siempre ustedes lo han dicho, se juega con un centro delantero; si trata de cambiar el dibujo sobre la marcha en el Mundial, podría alternar y jugar con Raúl la “Hormiga”“.

Sin embargo, Christian Martinoli considera que, en la actualidad, el delantero de 22 años es ya la segunda opción en el ataque del representativo azteca ante la falta de actividad de Santiago Giménez debido a la lesión que sufrió en el tobillo derecho.

“Yo sí veo hoy ya a la “Hormiga” claramente como el suplente indiscutido de Raúl Jiménez, por el simple hecho de que el “Chaquito” no tiene actividad; la liga italiana está a punto de terminar, él va a regresar ya con muy pocos partidos, veremos si le dan oportunidad de jugar en el Milan“, mencionó en el programa “Los Protagonistas”

Cabe mencionar que en la Temporada 2025-2026, Armando González suma 20 goles, 12 en el semestre pasado y ocho en lo que va de la presente campaña del máximo circuito del futbol mexicano, por ello se mantiene en la conversación de los atacantes de la Selección Mexicana.

¿Quiénes son los delanteros que tiene en la mira Javier Aguirre?

Son cuatro atacantes que Javier Aguirre tiene en la mira para el Mundial de 2026, pero solo tres consideraría para la próxima fiesta del futbol, siendo Raúl Jiménez el único seguro, mientras que los otros dos boletos se los disputarán Santiago Giménez, “Hormiga” González y Germán Berterame.