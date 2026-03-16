El momento que vive Armando “Hormiga” González con el Club Deportivo Guadalajara no pasa desapercibido. Más allá de consolidarse como uno de los delanteros más efectivos del futbol mexicano, el atacante de Chivas también está brillando a nivel internacional.

Los números de la “Hormiga” lo colocan como el máximo goleador Sub-23 entre las ligas más competitivas del mundo, por encima de la figura del FC Barcelona Lamine Yamal.

De acuerdo con datos del medio especializado Statiskicks, el artillero de 22 años de edad encabeza actualmente la lista de goleadores Sub-23 a nivel mundial, considerando a futbolistas de las 40 ligas profesionales mejor posicionadas según IFFHS.

En lo que va de la Temporada 2025-2026, Armando González suma 20 dianas, mismas que le valen el primer lugar, con Lamine Yamal en el sexto escalón, quien registra hasta ahora 14 tantos en LaLiga, pero si se contempla los números de la Champions League y los de la Copa del Rey, cuenta con 20 goles.

¿Cuántos goles lleva Armando González en el Torneo Clausura 2026?

Armando “Hormiga” González se encuentra peleando el campeonato de goleo del Torneo Clausura 2026. El atacante del Club Deportivo Guadalajara se encuentra en la segunda posición con ocho tantos, solo está por debajo de Joao Pedro, elemento del Atlético de San Luis, quien registra 10 dianas luego de 11 fechas disputadas.