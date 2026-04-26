Los Pumas cumplieron en su visita a los Tuzos del Pachuca en la Jornada 17 del Torneo Clausura 2026, pero su destino no quedó completamente en sus manos.

Tras el silbatazo final, el conjunto universitario tuvo que mantenerse atento al resultado del Club Deportivo Guadalajara frente a Xolos de Tijuana para definir si cerraría la Fase Regular en la cima de la tabla.

Gracias a ese resultado, el equipo de Efraín Juárez llegó a 36 puntos y, de momento, se colocaba por encima de Chivas en la tabla general, pero un triunfo del cuadro de Gabriel Milito los mandaba al segundo escalón.

Sin embargo, el Rebaño Sagrado empató sin goles ante Xolos de Tijuana y con ello llegó a las mismas unidades de que el equipo capitalino, pero por diferencia de goles, Pumas terminó como líder.

Tras conocer el resultado, los jugadores universitarios captaron el momento y lo compartieron en redes sociales, donde se volvió viral en cuestión de minutos.

¿A quién enfrentará Chivas en los Cuartos de Final?

Como el Club Deportivo Guadalajara terminó en segundo lugar la Fase Regular del Torneo Clausura 2026 le tocará enfrentar en Cuartos de Final a Tigres, quien culminó séptimo en la clasificación.

Cabe mencionar que las fechas y horarios de la Liguilla los confirmará la Liga MX este lunes, pues faltan por definirse dos series.