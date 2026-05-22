Este jueves se disputó la ida de la Final del Clausura 2026 entre Cruz Azul y Pumas, encuentro que terminó empatado 0-0 en el Estadio Ciudad de los Deportes y dejó absolutamente todo abierto para la vuelta en Ciudad Universitaria. Sin embargo, más allá del marcador, la verdadera polémica llegó después del partido, cuando Efraín Juárez realizó declaraciones que rápidamente encendieron a toda la afición de Chivas por la referencia directa al arbitraje de las semifinales.

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, Efraín Juárez criticó fuertemente la postura de Cruz Azul respecto al arbitraje, luego de que la Máquina presentara una queja formal por la designación arbitral de la Final de Vuelta. Fue ahí donde el estratega universitario lanzó una frase que muchos interpretaron como una referencia clarísima a la serie contra Chivas, asegurando que precisamente Cruz Azul ha sido el equipo más beneficiado por las decisiones arbitrales en toda la Liguilla, insinuando incluso que gracias a eso llegaron a la Final.

“Me sorprende que una institución tan grande como Cruz Azul quieran sacar ventaja, cuando en esta liguilla los más beneficiados son ellos. Y que todavía tengan la osadía, porque están aquí (en la Final) por esas circunstancias”, declaró Efraín Juárez, en aparente relación con las decisiones arbitrales que marcaron la semifinal ante el Guadalajara.

Las declaraciones del técnico universitario llegaron como respuesta a la protesta formal que presentó Cruz Azul ante la Comisión de Arbitraje para cambiar la designación de Daniel Quintero Huitrón para la Final de vuelta. Todo esto después de que circulara una grabación donde el propio Efraín Juárez felicitaba al árbitro y le decía que esperaba verlo dirigiendo precisamente el partido decisivo, situación que también generó muchísima polémica en el futbol mexicano.

Con esto, queda claro que incluso desde otro de los equipos protagonistas de la Liguilla existe la percepción de que Chivas fue seriamente perjudicado por el arbitraje en la semifinal contra Cruz Azul. Las palabras de Juárez dejan ver que el escándalo arbitral de aquella serie no fue solamente una sensación de la afición rojiblanca, sino un tema que terminó siendo comentado prácticamente en todo el entorno del futbol mexicano.

Joel Huiqui no negó las acusaciones de haber recibido ayuda del arbitraje

Por su parte, Joel Huiqui evitó entrar directamente en la polémica durante su conferencia de prensa posterior al encuentro. Sin embargo, llamó la atención que el estratega celeste no negara en ningún momento las acusaciones sobre un supuesto beneficio arbitral, limitándose únicamente a pedir que Efraín Juárez sea sancionado por hablar del arbitraje públicamente, situación que terminó alimentando todavía más toda la controversia alrededor de Cruz Azul y su camino a la Final.