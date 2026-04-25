Chivas y Pumas protagonizan una cerrada batalla por el primer lugar de la Tabla General en la última jornada del Clausura 2026, cada uno enfrentando a rivales distintos pero en partidos de alto riesgo. El Guadalajara recibirá a Xolos en el Estadio Akron, mientras que los universitarios visitarán al Pachuca en el Estadio Hidalgo, en duelos que definirán quién termina como líder del torneo.

De momento, Chivas suma 35 puntos, mientras que Pumas cuenta con 34 unidades, por lo que el Rebaño Sagrado depende completamente de sí mismo para conservar el liderato. Una victoria ante Xolos garantizaría mantenerse en la cima sin importar otros resultados, pero además existe una ventaja indirecta que podría facilitar la planeación del partido para los dirigidos por Gabriel Milito.

Chivas y Pumas podrían empatar en cinco criterios distintos.

Y es que desde hace varios años, la última jornada de la Liga MX ya no se disputa a la misma hora, lo que genera escenarios estratégicos interesantes. En este caso, el encuentro entre Pachuca y Pumas se jugará a las 17:00 horas, mientras que el duelo del Guadalajara iniciará a las 19:00 horas, por lo que el equipo rojiblanco ya sabrá exactamente qué resultado necesita antes de saltar a la cancha, permitiéndole ajustar su planteamiento desde el inicio.

Aun con esa ventaja, todo apunta a que el Guadalajara buscará el triunfo sin especular, ya que no solo está en juego el liderato del Clausura 2026, sino también la pelea por el primer lugar de la tabla anual, donde se disputa un premio económico cercano al millón de dólares. Por ello, ganar se vuelve una obligación para seguir presionando a rivales directos como Toluca y Cruz Azul en la recta final del campeonato.

¿Por qué es tan importante el liderato del Clausura 2026 para Chivas?

Conseguir el liderato del torneo no solo representaría una confirmación del gran semestre que ha tenido el equipo bajo el mando de Gabriel Milito, sino también una ventaja deportiva clave de cara a la Liguilla. El primer lugar permite cerrar todos los partidos de vuelta como local, incluyendo una hipotética final, lo que aumentaría considerablemente las posibilidades de levantar el título frente a su afición en el Estadio Jalisco.