El empate ante Necaxa impidió que Chivas asegurara de manera anticipada el liderato del Clausura 2026, situación que mantiene abierta la pelea en la parte alta de la tabla. Incluso, el Guadalajara todavía podría perder la cima ante Pumas si se presenta una combinación específica de resultados, por lo que ganar el último partido de la fase regular se vuelve fundamental para evitar hacer cuentas innecesarias sobre quién terminará como líder del torneo.

Actualmente, el Guadalajara suma 35 puntos, con una ventaja mínima sobre Pumas, lo que mantiene viva la tensión rumbo a la última jornada. En caso de que el Rebaño Sagrado empate ante Xolos y los universitarios consigan un triunfo frente a Pachuca, ambos equipos podrían igualar en unidades, lo que obligaría a aplicar los criterios de desempate establecidos por la Liga MX. Sin embargo, el panorama podría complicarse todavía más.

Diego Campillo habló del empate ante Pumas.

De acuerdo con un ejercicio realizado por el periodista Omar Villarreal, si Chivas empata 0-0 ante Xolos y Pumas vence 1-0 a Pachuca, se generaría un escenario sumamente inusual. Ambos equipos quedarían empatados con 36 puntos, pero también igualarían en diferencia de goles con +16, lo que provocaría un cuádruple empate en los principales criterios de desempate y obligaría a revisar otros indicadores establecidos por el reglamento.

En ese hipotético escenario, el siguiente criterio sería la cantidad de goles anotados, donde ambos equipos también quedarían igualados con 33 tantos. Posteriormente, el cuarto criterio sería su resultado en la fase regular, donde empataron. Por último, se revisan los goles anotados como visitante, apartado en el que igualmente estarían empatados con 13 anotaciones. Esto obligaría a recurrir al quinto criterio, la tabla de cociente, donde el Guadalajara tendría ventaja sobre los universitarios, inclinando la balanza a su favor en un desenlace extremadamente cerrado.

Chivas se juega el liderato de la Liga MX, pero también de la Tabla Anual y el Campeonato de Goleo

La importancia de este partido va mucho más allá del liderato del Clausura 2026, ya que el Guadalajara también mantiene aspiraciones de alcanzar el primer lugar de la tabla anual, lo que representaría un logro significativo para el club. Además, estará en juego el campeonato de goleo de Armando González, quien buscará cerrar la fase regular con una actuación decisiva, motivo por el cual el equipo rojiblanco no puede permitirse dejar escapar puntos en el último compromiso del torneo.