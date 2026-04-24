El partido entre Necaxa y Chivas terminó envuelto en una fuerte polémica arbitral debido a varias decisiones cuestionadas del silbante Joaquín Vizcarra, quien dejó de marcar jugadas que pudieron cambiar el rumbo del encuentro. La más evidente fue un penal sobre Bryan González que muchos consideraron clarísimo y que pudo significar el gol de la victoria para el Guadalajara en un partido clave para sus aspiraciones.

Joaquín Vizcarra tomó decisiones muy polémicas.

Ante esta situación, la Comisión de Arbitraje parece no ver errores en el trabajo del silbante, pues sí tendrá actividad en la Jornada 17. Vizcarra no fue designado como árbitro central para la siguiente jornada, pero aparecerá como cuarto árbitro en el partido entre América y Atlas, decisión que muchos interpretan como un respaldo a su actuación en el encuentro del Estadio Victoria.

Eso sí, una vez que inicie la Liguilla, todo apunta a que no será considerado para dirigir partidos de la Fiesta Grande, escenario similar al que ocurrió el torneo pasado, cuando tampoco tuvo actividad en la fase final. Por lo tanto, lo más probable es que no vuelva a aparecer como árbitro central hasta el inicio del Apertura 2026, siempre y cuando recupere la confianza del organismo arbitral.

Esta polémica actuación provocó que tanto expertos como aficionados levantaran la voz, exigiendo una revisión profunda del desempeño arbitral e incluso pidiendo que organismos superiores investiguen lo sucedido. No es para menos, ya que en ese encuentro el Guadalajara se jugaba el liderato de la Tabla General de la temporada 2025/2026, el cual incluía un premio económico de un millón de dólares, por lo que el empate terminó siendo especialmente costoso para el Rebaño en todos los sentidos.

El arbitraje para el Chivas vs Xolos ya hizo a muchos sospechar también

Para el partido entre Chivas y Xolos correspondiente a la Jornada 17 en el Estadio Akron, la árbitra designada fue Katia Itzel García, quien cuenta con pasado como estudiante y exjugadora de la UNAM, equipo con el que el Guadalajara mantiene la disputa por el liderato. Aun así, la mayoría de analistas le ha dado el beneficio de la duda, especialmente considerando que es una de las silbantes contempladas para participar en el Mundial, lo que respalda su trayectoria y jerarquía dentro del arbitraje mexicano.