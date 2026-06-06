Mientras continúa el movimiento en el mercado de fichajes y varios rojiblancos tienen actividad con la Selección Mexicana, también surgen novedades sobre el futuro de algunos futbolistas.

Con el inicio de la pretemporada cada vez más cerca, Chivas continúa siendo protagonista tanto dentro como fuera de la cancha. Entre la actividad de los futbolistas rojiblancos con las selecciones nacionales, los movimientos del mercado de fichajes y las reacciones de la afición en redes sociales, estas son las noticias más importantes del día alrededor del Guadalajara.

Hugo Camberos marcó un golazo con México Sub-20

La Selección Mexicana Sub-20 cayó por 3-1 ante Japón en un partido de preparación rumbo al Premundial de la categoría, aunque la gran noticia para Chivas fue la actuación de Hugo Camberos. El atacante rojiblanco marcó un auténtico golazo desde fuera del área para descontar cuando el Tri ya perdía por tres goles. Además de Camberos, fueron titulares Cristo Navarrete, Samir Landa y Santiago Sandoval, mientras que Johan Orozco permaneció en el banco de suplentes.

Erick Gutiérrez suma otro pretendiente en la Liga MX

El futuro de Erick Gutiérrez continúa siendo una incógnita. Después de que surgiera el interés del Atlas por incorporar al mediocampista, ahora Santos Laguna también aparece como una alternativa para continuar su carrera. De momento no existe una oferta formal presentada ante Chivas por parte de ninguno de los clubes, aunque todo apunta a que el futbolista buscará una salida tras varios meses fuera de los planes deportivos del Guadalajara.

Continúan las negociaciones por Yael Padilla y Kevin Castañeda

La operación que llevaría a Kevin Castañeda a Chivas y a Yael Padilla a Xolos de Tijuana sigue avanzando, aunque todavía existe un punto importante por resolver. La directiva rojiblanca pretende incluir una cláusula de recompra que le permita recuperar al joven atacante en caso de que explote su potencial durante los próximos años. Sin embargo, en Tijuana no terminan de aceptar esa condición, por lo que las conversaciones continúan abiertas mientras ambas instituciones buscan alcanzar un acuerdo definitivo.

La felicitación a Luis Romo que generó debate entre los aficionados

Luis Romo cumplió 31 años y Chivas aprovechó la ocasión para dedicarle un mensaje en redes sociales. “Felicidades, capitán”, escribió el club en su publicación, deseándole un gran año tanto dentro como fuera de las canchas. Sin embargo, la utilización de la palabra “capitán” generó diversas reacciones entre los aficionados rojiblancos. Algunos seguidores recordaron el protagonismo que tuvo Omar Govea durante la Liguilla, reabriendo el debate sobre los liderazgos dentro del plantel.