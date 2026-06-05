El reconocido periodista deportivo se pronunció sobre la situación de Armando González en la Selección Mexicana.

Tras los recientes partidos de la Selección Mexicana, la falta de minutos para Armando “Hormiga” González ha comenzado a generar críticas, y una de las más contundentes llegó por parte del periodista José Ramón Fernández.

A través de su cuenta de X, el comunicador de ESPN cuestionó la situación que vive el delantero del Club Deportivo Guadalajara bajo las órdenes de Javier Aguirre de cara a la Copa del Mundo 2026.

“A la Hormiga González lo apartaron de Chivas en plena liguilla porque era importante para la Selección. Tan importante que parece que solo tendrá una vista privilegiada desde la banca nacional”, escribió el polémico periodista, haciendo referencia a la ausencia de actividad del atacante rojiblanco con el combinado nacional.

Cabe recordar que ningún futbolista de la Liga MX convocado por Javier Aguirre para la Selección Mexicana disputó la Liguilla del Torneo Clausura 2026, ya que fueron concentrados con anticipación para preparar los compromisos del TRI.

Entre ellos estuvo Armando González, quien era una de las opciones ofensivas de Chivas en la Fase Final del campeonato; sin embargo, no ha tenido participación en los dos encuentros más recientes de la Selección Mexicana.

El atacante de Chivas ha permanecido en el banquillo mientras el “Vasco” Aguirre ha optado por otras alternativas en el ataque, una decisión que ha comenzado a ser cuestionada tanto por especialistas como por seguidores del Rebaño Sagrado.

¿Cuándo es el debut de México en el Mundial 2026?

La Selección Mexicana iniciará su camino en la Copa del Mundo 2026 este jueves 11 de junio, cuando se mida ante Sudáfrica en el partido inaugural del torneo, como parte a la Jornada 1 de la Fase de Grupos.

Cabe mencionar que dicho encuentro se llevará a cabo a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en el histórico Estadio Ciudad de México, un recinto que volverá a ocupar un lugar privilegiado en la historia del futbol.