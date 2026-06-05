A pesar del gran momento que vive Raúl Rangel, todo apunta a que Javier Aguirre confiaría en la experiencia de Guillermo Ochoa.

La portería de la Selección Mexicana para el debut en el Mundial 2026 parece estar definida. Y es que de acuerdo con información revelada por el periodista Juan Carlos Ibarrarán, Javier Aguirre habría tomado la decisión de colocar a Guillermo Ochoa como guardameta titular por encima de Raúl Rangel.

El “Chato” Ibarrarán aseguró que, según la información que ha podido recabar, el experimentado arquero será quien arranque bajo los tres postes frente a la Selección de Sudáfrica.

“Yo por lo que he investigado, Francisco Guillermo Ochoa, no por homenaje, pero será el portero titular este jueves”, afirmó el comunicador, adelantando lo que sería una de las decisiones más importantes del “Vasco” Aguirre.

Cabe mencionar que el portero de Chivas ha sido considerado por muchos seguidores como el futuro de la portería del TRI y una opción sólida para comenzar el proceso de renovación generacional.

Sin embargo, Javier Aguirre parece inclinarse por la experiencia en un escenario de máxima exigencia, ya que Guillermo Ochoa cuenta con una amplia trayectoria internacional y ha sido protagonista en varias Copas del Mundo.

¿A qué hora será el partido entre México y Sudáfrica?

La Selección Mexicana hará su presentación en la Copa del Mundo 2026 este jueves 11 de junio cuando se enfrente a Sudáfrica en el partido inaugural correspondiente a la Jornada 1 de la Fase de Grupos.

El encuentro está programado para disputarse a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) en el histórico Estadio Ciudad de México, recinto que volverá a ser escenario de una inauguración mundialista.