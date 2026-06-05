La Selección Mexicana disputó este jueves su último partido de preparación antes del Mundial 2026 al enfrentarse a Serbia en el Estadio Nemesio Díez. Al tratarse del ensayo final previo al debut mundialista, existe la expectativa de que Javier Aguirre haya utilizado una alineación muy cercana a la que presentará en la Copa del Mundo, situación que incluyó nuevamente a Raúl Rangel como guardameta titular del combinado nacional.

Sin embargo, durante el encuentro el arquero rojiblanco vio caer su portería tras una jugada originada por una desatención defensiva entre Johan Vásquez y Jesús Gallardo. Al finalizar el compromiso, Javier Aguirre fue cuestionado sobre la acción que terminó en el gol serbio y respondió fiel a su estilo directo, dejando claro que el error estuvo en la coordinación defensiva y no en una falla atribuible al portero de Chivas.

“Fue una pendejada terrorífica. Terrible. Uno no fue determinado, otro no se habló, ya está. En la alta competición, si te equivocas, te vacunan“, explicó el Vasco al analizar la jugada que terminó rompiendo el cero en el marcador.

Justamente cuando está por definirse el once inicial para el debut de México frente a Sudáfrica el próximo 11 de junio, cada detalle cobra una enorme importancia dentro de la competencia interna del plantel. En el caso de Raúl Rangel, cada actuación representa una oportunidad para seguir sumando argumentos a su favor frente a Guillermo Ochoa y Carlos Acevedo en la pelea por la titularidad.

Por ahora, todo parece indicar que el comentario de Aguirre no tuvo relación con el desempeño del guardameta rojiblanco. Al señalar directamente la descoordinación entre los defensores, el técnico nacional dejó entrever que no responsabiliza al Tala por la anotación recibida, por lo que su lugar para el arranque de la Copa del Mundo luciría firme, especialmente después de haber sido titular en los tres partidos más recientes de preparación.

Javier Aguirre ha sido muy exigente con Raúl Rangel, aún cuando ha dejado su portería en cero

La exigencia del Vasco con sus porteros ha sido constante durante toda la preparación mundialista. Al tratarse de una posición tan especializada y en la que cualquier error puede definir partidos, Aguirre no ha dejado de señalar aspectos a mejorar incluso cuando los resultados han sido positivos. Prueba de ello ocurrió en el amistoso frente a Islandia, donde Raúl Rangel mantuvo su arco imbatido, pero aun así el entrenador confesó en conferencia de prensa que hubo algunas decisiones tomadas por el arquero que no le terminaron de convencer.