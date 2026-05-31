Javier Aguirre fue cuestionado sobre la competencia en la portería de la Selección Mexicana y su respuesta dejó un mensaje claro.

A medida que se acerca la Copa del Mundo de 2026, una de las grandes incógnitas en la Selección Mexicana sigue siendo quién defenderá el arco nacional.

En medio de ese panorama, Javier Aguirre habló sobre Guillermo Ochoa luego del partido amistoso frente a la Selección de Australia de cara a la próxima fiesta del futbol.

El “Vasco” Aguirre fue contundente al señalar que no existen puestos garantizados dentro de la Selección Mexicana, por lo que cada jugador deberá demostrar su nivel para ganarse minutos en la cancha.

“Los 26 que están en la lista final tienen posibilidades reales de jugar, son elegibles, es una selección. No son 11 titulares y 15 suplentes, esto yo lo tengo clarísimo desde el primer día, puede jugar cualquiera”.

Raúl Rangel no tiene asegurada la titularidad en la Selección Mexicana.

Las declaraciones de Javier Aguirre adquieren mayor importancia si se toma en cuenta que Guillermo Ochoa tuvo actividad durante la segunda mitad del compromiso ante Australia.

¿Cómo quedó el partido entre México y Australia?

Cabe mencionar que la Selección Mexicana se impuso por la mínima a su similar de Australia, con gol de Johan Vásquez al minuto 27, con un buen futbol de los pupilos de Javier Aguirre.