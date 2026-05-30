Todos los detalles del último ensayo futbolístico antes del debut en la Copa del Mundo contra Sudáfrica.

La Selección Mexicana se reporta prácticamente lista para arrancar su participación en la Copa del Mundo 2026, por lo que sostendrá su último ensayo futbolístico antes del debut contra Sudáfrica y será contra un viejo conocido de Chivas: Veljko Paunovic.

El Tricolor se medirá a la selección de Serbia para ponerle fin a su preparación rumbo a la justa mundialista, en donde el entrenador Javier Aguirre ya solamente contará con los 26 elegidos tras el recorte final de la lista de convocados.

Hay que recordar que el Guadalajara estará muy bien representado con el combinado mexicano con la presencia de Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González.

¿Cuándo y dónde juegan México contra Serbia en el amistoso rumbo al Mundial 2026?

El partido entre México y Serbia se disputará el próximo jueves 4 de junio en la cancha del Estadio Nemesio Diez, duelo que está pactado a arrancar a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el México vs. Serbia rumbo al Mundial 2026?

Para poder ver el siguiente partido de la Selección Mexicana contra Serbia habrá muchas opciones gratuitas en donde destacan el Canal 5 y el Canal 7 de televisión abierta. Además, por streaming podrá verse por la señal de Layvtime.