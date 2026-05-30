Roberto Alvarado quedó fuera de la convocatoria para el encuentro ante Australia y su situación ya genera especulaciones.

A pocos minutos de que comience el partido de preparación de la Selección Mexicana ante su similar de Australia se dio a conocer que Roberto Alvarado, jugador del Club Deportivo Guadalajara, no sale ni a la banca para encarar dicho compromiso.

De acuerdo con información de Omar Villa, periodista de Azteca Deportes, la razón por la que el “Piojo” Alvarado se pierde este encuentro amistoso es por una dosificación de cargas.

Cabe mencioanr que el jugador de nuestras Chivas no será la única ausencia para este encuentro de preparación rumbo a la próxima Copa del Mundo, ya que Raúl Jiménez también se lo perderá debido a la misma situación, de acuerdo con la fuente citada previamente.

¿Cómo sale la Selección Mexicana ante Australia?

Javier Aguirre solo mandó a dos jugadores del Rebaño Sagrado como titulares: Raúl Rangel, Edson Álvarez, Luis Romo, Johan Vásquez, Jorge Sánchez, Luis Chávez, Álvaro Fidalgo, Mateo Chávez, Orbelín Pineda, Guillermo Martínez y Alexis Vega.