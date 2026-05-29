El comunicador que se especializa en el Guadalajara lanzó una hipótesis que preocupa a los aficionados del Rebaño tras posible fichaje del mediocampista de Xolos.

Chivas está comenzando a dar muestras de agresividad en el mercado de fichajes rumbo al Apertura 2026 en donde el objetivo es claro: ganar el campeonato de la Liga MX, por lo que estarían muy cerca de cerrar la contratación del mediocampista de Xolos, Kevin Castañeda.

En las horas recientes se ha reportado que el Guadalajara estaría avanzando satisfactoriamente en las negociaciones para hacerse de su primer refuerzo desde las filas de Tijuana; sin embargo, la posición en la que se desenvuelve el también seleccionado nacional ha ocasionado que despierten ciertas suspicacias al respecto.

Es por eso que el reportero de As México, César Huerta, destapó una teoría que preocupó a todos en el chiverío y es que existiera la posibilidad de que la directiva le diera salida a Roberto Alvarado en este mercado de pases, tomando en cuenta de que Castañeda juega en esa misma zona del campo.

“¿Qué partecita me da cierto temor? Esto podría significar la salida del Piojo. ¿Dónde juega Kevin Castañeda? Efraín Álvarez es el constructor de futbol zurdo, Kevin Castañeda es derecho. ¿Quién te dice que su llegada no signifique que el Piojo se pueda ir?

“Lo que me dice la gente involucrada es que la intención es soltar algo de lo que el Guadalajara ya no necesita“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Piojo Alvarado sonó en la órbita del Copenhague

Hay que recordar que desde hace varias semanas ha surgido el rumor de que la escuadra de Dinamarca estaría siguiendo de cerca a varios elementos del Guadalajara, entre los que estaba Roberto Alvarado, quien aún no renuncia por completo al sueño de jugar en Europa.