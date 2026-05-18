La Selección Mexicana enfrentará a Ghana en juego de preparación de cara al Mundial 2026. Entérate cómo y dónde ver el partido EN VIVO y GRATIS.

La Selección Mexicana se alista de la mejor manera para el debut ante Sudáfrica el próximo 11 junio en el Estadio Azteca, por lo que realizará un nuevo amistoso en territorio nacional ante Ghana. De cara al partido ante los africanos repasamos cómo, dónde y a qué hora ver EN VIVO y EN DIRECTO el amistoso del Tri con la presencia de cinco jugadores de Chivas: Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González.

Javier Aguirre ha dado de qué hablar en las últimas semanas por la llamativa y larga preparación que quiere llevar adelante con los convocados. Por esta razón se ganó las críticas debido a que se llevó a varios jugadores de diferentes clubes en plena Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX.

Uno de los equipos más afectado por esta decisión que tomó el Vasco Aguirre fue Chivas ya que se llevó a los siguiente cinco jugadores: Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González. Todo indica que el Tala, el Piojo y Brian seguramente vayan de inicio para enfrentar a Ghana en nuevo amistoso previo al Mundial 2026.

¿Cuándo y dónde juegan México vs. Ghana por el amistoso de preparación para el Mundial 2026?

El juego entre México y Ghana se llevará adelante el próximo viernes 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc. El mismo comenzará a disputarse a las 13:00 del Centro de México.

¿Cómo ver EN VIVO México vs. Ghana por la Fecha FIFA para el Mundial 2026?

Al igual que en ante Portugal y Bélgica, el encuentro entre México y Ghana se podrá seguir EN VIVO y EN DIRECTO por televisión abierta. La transmisión estará a cargo de Televisa y TV Azteca, por lo que en territorio mexicano se podrá ver por Azteca Deportes, Canal 7, TUDN, Canal 9 y el servicio de streaming ViX Premium. Obviamente, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con los jugadores rojiblancos en este amistoso de preparación para el Mundial 2026.