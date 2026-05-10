Chivas superó a Tigres en un partido increíble. Tras lo sucedido en el Estadio Akron, Brian Gutiérrez, Luis Romo y Raúl Rangel dejaron mensajes para felicitar a sus compañeros.

Sin dudas lo sucedido en el Estadio Akron se vivió una verdadera fiesta porque el Guadalajara volvió a gestar un milagro en sus 120 años de historia luego de haber superado por 2-0 a Tigres. Tras lo sucedido en el Gigante de Zapopan desde el CAR llegaron los mensajes de Luis Romo, Brian Gutiérrez y Raúl Rangel para mostrarse orgullosos del resultado obtenido.

Santiago Sandoval volvió a darle al Rebaño Sagrado la posibilidad de volver a soñar con la trece luego de haber anotado un doblete. El equipo de Gabriel Milito fue más desde el primer minuto y se llevó por delante a unos Felinos que decidieron meterse atrás y jugar al contragolpe.

Tras lo sucedido en el Estadio Akron, Raúl Rangel, Luis Romo y Brian Gutiérrez dejaron mensajes para felicitar a sus compañeros por la remontada de Chivas ante Tigres. “Orgulloso de verlos competir”, expresó el capitán del Rebaño Sagrado en Instagram, mientras que Brian Gutiérrez reaccionó con dos caras de emoticones enamoradas. “¡Enhorabuena hermanos! Festejó su corazón y su entrega a la distancia. Esto es Chivas”, escribió el Tala Rangel.

Chivas superó a Tigres por 2-0 en el Estadio Akron. (Foto: IMAGO7)

¿Cuándo volverá a tener acción Chivas?

El próximo fin de semana Chivas volverá a tener acción debido a que disputará la Semifinal de la Liguilla del Clausura 2026. El rival está por definirse, pero es claro que deberán jugar el sábado o domingo siguiente.

El mensaje de Romo, Rangel y Gutiérrez a Chivas