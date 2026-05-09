El Guadalajara está cada vez más cerca de la Final del futbol mexicano, pero en su destino apuntaría a aparecerse otro grande de la Liga MX.

Chivas ha vuelto a dar una muestra de su grandeza en la Liga MX y demostró que la institución es más grande que cinco jugadores en Selección Mexicana o la experiencia de otros clubes como Tigres, consiguiendo el boleto a Semifinales del Clausura 2026.

Aunque el Guadalajara llegó al duelo de Vuelta con una desventaja de dos goles, logró darle la vuelta al marcador gracias al trabajo colectivo y al talento de Santiago Sandoval, por lo que están a la espera de su próximo adversario en la antesala de la Final.

Tomando en cuenta los resultados que se han suscitado hasta este momento, el chiverío tendría que medirse a Cruz Azul en las Semifinales de la Liga MX, aunque evidentemente esta serie podría cambiar.

Si avanza Pumas

Si los universitarios eliminan al América, se confirmaría el duelo entre el Guadalajara y La Máquina, repitiendo la serie que protagonizaron el torneo anterior en donde Chicharito Hernández falló el penalti definitivo.

Si avanza América

Si las Águilas logran imponer su ley y eliminar a los felinos, el chiverío pasaría a primer lugar de la tabla de posiciones y se mediría a los azulcremas en una edición más del Clásico Nacional.

¿Cuándo se jugarán las Semifinales del Clausura 2026?

Los choques volverán a la normalidad, es decir, los duelos de Ida se jugarán en miércoles y jueves, mientras que la Vuelta en sábado y domingo, en donde el Guadalajara cerrará en el Estadio Jalisco la Vuelta, aparentemente el sábado 16 de mayo.