La escuadra felina no podrá contar con plantel completo para el duelo de visita frente al Guadalajara por tres lesiones.

El momento ha llegado, por lo que Chivas y Tigres deberán reencontrarse en la cancha del Estadio Akron para ponerle fin a la serie y definir al primer Semifinalista del Clausura 2026, en donde la escuadra felina tendrá algunas bajas para el duelo de Vuelta de los Cuartos de Final.

Hay que recordar que los felinos se encuentran en doble competencia, ya que se calificaron a la Final de la Concachampions 2026 a media semana tras eliminar al Nashville, por lo que el desgaste físico comienza a ser un factor en la escuadra universitaria.

Es por eso que algunos jugadores han comenzado a presentar lesiones en la escuadra regiomontana, por lo que para este duelo contra el Guadalajara el entrenador Guido Pizarro no podrá contar con plantel completo.

Y es que el reportero de TUDN, Vladimir García, reveló que hay tres bajas para la visita al chiverío y se trataría de Joaquim, Ozziel Herrera y Fernando Gorriarán, en donde este último no pudo terminar el partido de media semana por una molestia muscular.

¿Cuándo se jugará la Vuelta entre Chivas y Tigres?

El duelo de Vuelta por el pase a las Semifinales se llevará a cabo el próximo sábado 9 de mayo en la cancha del Estadio Akron, duelo que se disputará en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.