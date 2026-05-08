El Guti ha presumido algunos gestos que demuestran que sigue enamorado de la institución rojiblanca pese a los malos tratos que ha recibido.

La novela con Érick Gutiérrez no ha llegado a su fin, ya que el mediocampista sigue perteneciendo a Chivas, pero sigue separado del primer equipo, sin poder acordar una rescisión de contrato; sin embargo, el mediocampista sigue mostrando gestos de amor por el club y por sus compañeros.

El Guti dejó de ser tomado en cuenta en el primer equipo de Guadalajara por decisión de Gabriel Milito, con quien el futbolista habría tenido alguna diferencia, por lo que el argentino prefirió dejarlo a un lado para este Clausura 2026 causando revuelo entre los aficionados.

El mediocampista ha acatado cada decisión que se ha tomado en la institución, que va desde entrenar por separado y en horarios poco habituales, hasta irse a practicar con divisiones inferiores para poder mantenerse en ritmo, aunque todo eso no habría mermado el sentimiento que tiene por la escuadra de la Perla de Occidente.

Felicitación por el aniversario de Chivas

Este viernes, el Guadalajara cumplió 120 años desde su fundación, por lo que muchos personajes que han pasado de largo prefieren hacer caso omiso a la fecha, Érick Gutiérrez decidió mandar un mensaje de felicitación al club a pesar de las situaciones que ha vivido en los meses recientes.

Apoyando a Chivas en Liguilla

El sábado, en pleno partido entre el chiverío y Tigres por la Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026, la esposa del futbolista, Jaqueline Osuna, compartió una fotografía del Guti mirando el partido y donde escribió la frase:

“Tú siempre apoyando y el más preocupado. A pesar de lo que has pasado, tú siempre leal a tus Chivas”, escribió la pareja del Guti en su cuenta de Instagram.