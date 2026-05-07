El exentrenador del Guadalajara y de los felinos tiene un pronóstico que no gustará a los seguidores rojiblancos, expresándolo con una broma de mal gusto.

Ricardo Ferretti es uno de los entrenadores más importantes que han llegado a la Liga MX a lo largo de la historia, en donde ha escrito su nombre con letras de oro en varios clubes, incluyendo a Chivas y a Tigres, con quienes se proclamó campeón.

Sin embargo, el Tuca dejó en claro que existe un inmenso favoritismo por los felinos por encima del Guadalajara, ya que lanzó un comentario que incomodó a algunos panelistas de ESPN por su menosprecio contra el Rebaño Sagrado.

En pleno programa, tras un reporte desde la Perla de Occidente por parte de Jesús Bernal, el entrenador brasileño lanzó una fuerte broma en donde aseguró que las vacaciones de los elementos del chiverío arrancarían el domingo.

“El domingo empiezan de vacaciones”, declaró entre risas el timonel sudamericano, dejando en claro que vislumbra la eliminación tapatía el próximo fin de semana.

¿Por qué Tuca Ferretti quiere más a Tigres que a Chivas?

La realidad es que el Tuca dirigió al Guadalajara durante casi cuatro años, en donde disputó dos Finales y solo ganó una, la del Verano 97 contra Toros Neza. La siguiente, en el Invierno 98, cayó frente a Necaxa.

Por otra parte, Ferretti dirigió durante 11 años a los universitarios, en donde vivió su mejor etapa al ganar 5 Ligas MX, 3 campeón de Campeones, 1 Copa MX y 1 Concachampions.