El presidente del Guadalajara atendió a los medios de comunicación en un evento en la Perla de Occidente en donde aseguró que hay media docena de futbolistas del Rebaño en el Tricolor.

Amaury Vergara reapareció ante los medios de comunicación después de la polémica que se suscitó hace unos días por su desacuerdo con las decisiones que tomaron dentro de la Selección Mexicana; sin embargo, dio una declaración que causó revuelo en redes sociales.

El propietario del Guadalajara se mostró complacido debido a que se respetó el acuerdo original con los convocados al Tricolor, aunque generó confusión entre los aficionados por una declaración en donde aseguró que hay seis futbolistas rojiblancos concentrados.

En redes sociales comenzaron a circular diversas versiones en donde aseguraban que Amaury Vergara se refería a un refuerzo oculto o hasta a Richard Ledezma por los rumores que indican que reportará al término de la participación tapatía en el Clausura 2026.

“Lo más importante es que se restableció el acuerdo. Estoy muy contento de que los seleccionados, los seis de Chivas, ya están en la convocatoria del CAR y lo más importante, es que este sábado tenemos un partido importante que disputar y que la afición, el equipo y la directiva, están unidas”, declaró el propietario del chiverío.

¿Quién es el sexto seleccionado de Chivas en la Selección Mexicana?

Amaury Vergara no lo nombró, pero se refiere a Luis Rey, defensor que se encontraba cedido al Puebla durante el año futbolístico y que fue llamado a esta concentración en el Centro de Alto Rendimiento, aunque él participará como sparring, principalmente para ser observado por Rafael Márquez pensando en el próximo proceso mundialista.