Mientras el Rebaño se enfoca en la vuelta frente a Tigres UANL, fue un día de mucho fuego cruzado entre Amaury Vergara y la Federación Mexicana.

Las Chivas de Guadalajara esperan por el partido de vuelta frente a Tigres UANL, este sábado 9 de marzo, en el Estadio Akron, donde tendrá la obligación de ganar por dos goles para seguir en el Clausura 2026. En medio de todo esto, hubo escándalo entre el Rebaño Sagrado y la Selección Mexicana, con los jugadores convocados como principales damnificados.

Los jugadores de Chivas ya reportaron con el Tri

Luego de un día con muchas idas y vueltas, especulaciones y declaraciones cruzadas, los jugadores de Chivas finalmente reportaron a la concentración de la Selección Mexicana. Tras la conferencia de Javier Aguirre y la bronca de Amaury Vergara, fue el propio directivo rojiblanco quien puso un vuelo privado para que Raúl Rangel, Luis Romo, Armando González y Roberto Alvarado pudieran reportar en el CAR.

Amaury Vergara se puso firme

El directivo rojiblanco, Amaury Vergara, se puso firme ante la Federación Mexicana al condicionar la cesión de los cinco seleccionados. El dueño de Chivas exigía un trato igualitario y se negó a liberarlos hasta que el Toluca confirmara oficialmente que Jesús Gallardo y Alexis Vega no jugarían en Concachampions. Una vez que los Diablos emitieron su comunicado, Amaury envió a sus futbolistas en un vuelo chárter personal para integrarse a la Selección de Javier Aguirre.

¿Se va a la MLS?

Continúa la incertidumbre en torno al futuro de Érick Gutiérrez, mediocampista que no entra en los planes de Chivas pero que mantiene contrato con la institució. En las últimas horas, el propio futbolista compartió en redes sociales que recibió la aprobación de la VISA, por lo que crecen las chances de que pueda continuar su carrera en Estados Unidos. Según reportes, el Guti podría llegar a un acuerdo para rescindir su contrato, tal y como hizo anteriormente Alan Pulido.

Ricardo Marín en la previa a la vuelta con Tigres UANL

El delantero rojiblanco, Ricardo Marín, habló con Telemundo en la previa al juego de vuelta frente a Tigres UANL, para el que se mostró confiado de poder revertir la situación. “Muy intenso. El profe Gaby así nos lo ha pedido, sabemos que nos estamos jugando una Final, nos lo ha inculcado toda la semana y estamos listos, con ansias de que ya sea sábado para revertir la situación”, dijo sobre cómo se preparan para intentar la remontada.