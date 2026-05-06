La mediocampista del Guadalajara no vio actividad ni un minuto en el torneo, por lo que podría abandonar el redil en las próximas semanas.

La participación de Chivas Femenil en el Clausura 2026 llegó a su fin de la peor manera posible, quedando eliminadas en la instancia de Cuartos de Final en manos del Pachuca, por lo que se espera una sacudida interna en el conjunto rojiblanco de cara al próximo mercado de fichajes.

Los rumores de posibles salidas están cobrando más y más fuerza en el entorno del Guadalajara, en donde el nombre que más suena es el de Carolina Jaramillo; sin embargo, no sería la única, ya que Daniela Delgado también podría abandonar el redil.

Según información que compartió en su cuenta de X, Bruno Hernández, experto en mercados de fichajes de Liga MX Femenil, la mediocampista rojiblanca podría salir en esta ventana de transferencias.

Hay que recordar que Daniela Delgado ha sido víctima de algunas lesiones en los meses recientes; sin embargo, en este Clausura 2026 no tuvo actividad ni un minuto, mientras que el semestre anterior solamente participó en 8 partidos.

Caro Jaramillo abrió la puerta de salida de Chivas Femenil

En las últimas horas, la Comandante ha causado revuelo en redes sociales al dejar en claro que desconoce qué sucederá en el futuro, pero dejando un recadito a la afición de Chivas Femenil asegurando que el cariño es mutuo.

¿Cuándo reportará Chivas Femenil para iniciar su pretemporada?

La realidad es que desde la eliminación del domingo en manos del Pachuca, el club no se ha proclamado al respecto, por lo que no se ha dado a conocer la planeación para el próximo semestre, aunque se espera que reporten a pretemporada para inicios de junio.