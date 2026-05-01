Alicia Cervantes se ha convertido en una leyenda viviente del Club Deportivo Guadalajara, consagrándose como la máxima goleadora institucional del conjunto rojiblanco, en donde ha logrado anotarle a todos los equipos del Circuito Rosa.

Desde su llegada a Chivas Femenil para el Guard1anes 2020, Licha demostró que estaba más que comprometida con el club, anotando goles recurrentemente que le hicieron ir escalando peldaños en la tabla de figuras de la talla de Omar Bravo o Salvador Reyes.

En casi seis años con el Rebaño Sagrado, Alicia Cervantes ha logrado anotarle a todos los clubes del Circuito Rosa, en donde su víctima favorita es el América, escuadra a la que le ha anotado 15 dianas.

Por otro lado, el equipo que más suele resistirse a los ataques de la Depredadora es Rayadas, escuadra a la que solamente le ha podido marcar en 2 ocasiones con el conjunto tapatío.

RIVAL GOLES América 15 Toluca 15 Santos 14 Necaxa 14 Atlas 11 Pumas 11 Mazatlán 11 León 11 Cruz Azul 10 Pachuca 9 Puebla 7 Atlético de San Luis 7 Querétaro 7 FC Juárez 6 Tigres 5 Tijuana 5 Rayadas 2 Wahsington Spirit* 1 *Partido oficial de la Summer Cup 2024

VIDEO: Los 161 goles de Licha Cervantes con Chivas Femenil