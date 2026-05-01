Contra lo que muchos aficionados podrían imaginar, el vestidor de Chivas no está roto ni sumido en el desánimo de cara al partido de Ida de los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026 ante Tigres.

Las ausencias por convocatoria a la Selección Mexicana y las lesiones han golpeado al plantel del Rebaño Sagrado en un momento clave, alimentando la percepción de un equipo debilitado anímicamente; sin embargo, la realidad dentro del grupo es distinta.

De acuerdo con el periodista Alex Ramírez, el ambiente interno en el Club Deportivo Guadalajara es de unión y compromiso total. Lejos de los rumores de un vestidor cabizbajo o fragmentado, el equipo se ha cerrado filas para afrontar uno de los retos más exigentes del semestre.

Dentro del vestidor rojiblanco predomina la idea de competir sin excusas. Los jugadores entienden que enfrentan a un rival de jerarquía como los de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, pero también saben que la Liguilla es un certánen aparte donde el aspecto mental puede marcar la diferencia.

Así, Chivas llegará al duelo de Ida contra los “Felinos” con un vestidor fortalecido en lo anímico, decidido a dar pelea pese a las circunstancias adversas.

¿Cuándo se juega el Tigres vs. Chivas?

Cabe destacar que el partido de Ida de los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026 se disputará este sábado 2 de mayo en el Estadio Universitario, en punto de las 21:15 horas (tiempo del centro de México), con transmisión a través de Azteca Deportes y Fox One.