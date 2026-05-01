La gran preocupación en el entorno de Chivas son las múltiples bajas con las que llegará a la Liguilla, una situación que ha complicado seriamente la planeación del equipo. A las cinco ausencias por convocatoria con la Selección Mexicana se sumó la de Daniel Aguirre, quien sufrió una lesión en el partido ante Xolos y, en el mejor de los escenarios, podría reaparecer hasta una hipotética final.

Sin embargo, los problemas no terminan ahí, ya que todo apunta a una séptima baja para el Guadalajara. De acuerdo con el periodista Erick López de TUDN, Hugo Camberos presenta una sobrecarga muscular, situación que el cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito no querría arriesgar, por lo que sería baja para el partido de ida ante Tigres.

Aunque no está completamente descartado, ya que existe la posibilidad de que viaje a Monterrey e incluso aparezca en la banca en caso de emergencia, la realidad es que su presencia luce poco probable. La decisión final se tomará en las horas previas al traslado del equipo a la Sultana del Norte.

La posible ausencia de Camberos representa un golpe importante para el esquema rojiblanco, ya que el futbolista estaba proyectado como una pieza clave para cubrir las ausencias. Podía desempeñarse como carrilero por izquierda, en caso de que Bryan González fuera utilizado como central por la baja de Aguirre, o incluso como interior en la zona de Roberto Alvarado, lo que habla de su versatilidad dentro del sistema.

¿Cuáles son todas las bajas que tiene Chivas para la ida de los Cuartos de Final ante Tigres?

En caso de confirmarse la baja de Hugo Camberos, Chivas llegaría con siete ausencias para el partido ante Tigres: Daniel Aguirre por lesión, además de Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González por convocatoria con la Selección Mexicana. Todas ellas son piezas importantes en el esquema de Gabriel Milito, lo que obligará al técnico argentino a replantear su once para un duelo clave en la Liguilla.