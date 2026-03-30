Una de las grandes características de Chivas se da en la formación de jugadores que terminan abasteciendo a varios equipos Liga MX y a las diferentes categorías de la Selección Mexicana. Esta mañana el Sub-20 derrotó a Costa Rica en el CAR con cinco jugadores del Guadalajara que vieron acción: Cristo Navarrete, Samir Inda, Yohan Orozco, Santiago Sandoval y Hugo Camberos.

En Toluca el equipo de Alex Diego fue un claro dominador del partido, pero recién en el segundo tiempo puso en aprietos al seleccionado tico. Los ingresos de dos jugadores del Guadalajara cambió el andar para llevarse por delante a los costarricenses.

La presión alta de Santiago Sandoval y Hugo Camberos más su forma de atacar llevaron a más de una ocasión a marcar goles, pero que eran anulados por un fuera de juego. Finalmente Juan Sigala, futbolista de Pachuca, abrió el marcador en el 83.

Hugo Camberos fue uno de los titulares con México Sub-20.

Cabe destacar que Cristo Navarrete y Yohan Orozco fueron titulares ante Costa Rica, mientras que Camberos, Sandoval, quien llevó la 10 del Tri, y Samir Inda ingresaron en el segundo tiempo para inclinar el partido a su favor. No hay que olvidarse que la semana pasada el Seleccionado Mexicano se impuso ante los Ticos con Sebastián Liceaga de inicio en el equipo de Alex Diego.