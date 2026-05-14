El juvenil rojiblanco volvió a quedarse sin minutos ante Cruz Azul y su situación empieza a llamar la atención en plena Liguilla.

El empate 2-2 entre Cruz Azul y Chivas de Guadalajara dejó muy buenas sensaciones para el equipo de Gabriel Milito de cara a la vuelta en el Estadio Jalisco. Sin embargo, entre la afición rojiblanca volvió a aparecer una pregunta que viene creciendo partido tras partido en esta Liguilla: ¿por qué Hugo Camberos sigue sin tener minutos?

Antes de la llegada de Milito, Camberos se había convertido en una de las noticias más esperanzadoras para Chivas en medio de un contexto deportivo complicado. Su desparpajo, habilidad y personalidad despertaron rápidamente la ilusión de los aficionados, al punto de que comenzaron a surgir rumores sobre interés desde Europa y una posible venta millonaria. Incluso, su renovación contractual tardó más de lo esperado justamente por el fuerte seguimiento que supuestamente existía desde el extranjero.

Con la llegada del entrenador argentino, muchos imaginaron que el juvenil terminaría explotando definitivamente dentro del primer equipo, sobre todo por el perfil ofensivo y valiente que históricamente caracteriza a los futbolistas que potencia Milito. Sin embargo, el semestre pasado apenas tuvo protagonismo y en este torneo la situación prácticamente no cambió. El técnico nunca lo convirtió en una prioridad dentro de la rotación ofensiva.

La gran oportunidad parecía llegar ahora en Liguilla, especialmente tras las bajas por convocatoria a la Selección Mexicana. Aunque Camberos se perdió la ida ante Tigres por una molestia muscular, regresó a la banca para la vuelta y tampoco ingresó pese a que Chivas necesitaba remontar la serie. Lo mismo ocurrió este miércoles frente a Cruz Azul, en un partido abierto, de muchos espacios y escenarios ideales para un futbolista de sus características.

Claro que el presente colectivo también respalda las decisiones de Milito. Chivas eliminó a Tigres, empató en la ida de semifinales como visitante y atraviesa probablemente su mejor momento futbolístico en mucho tiempo. Aun así, mientras el Guadalajara sueña con la final del Clausura 2026, la situación de Hugo Camberos sigue siendo una de las grandes incógnitas alrededor del equipo rojiblanco.

Hugo Camberos en el Clausura 2026